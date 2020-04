The Clone Wars: il doppiatore di Darth Maul elogia il lavoro di Ray Park in motion capture

La natura tentacolare dello Star Wars Universe permette a diversi attori d'interpretare ruoli iconici. Sam Witwer ha doppiato Darth Maul in Star Wars: The Clone Wars e Star Wars Rebels, e di recente sui social ha elogiato l'impegno di Ray Park, che interpretò il personaggio in La minaccia fantasma ed è tornato per The Clone Wars in motion capture.

"Stavo guardando La minaccia fantasma ed ecco un pensiero. Il nostro Maul in The Clone Wars. Ma è mancato qualcosa.... ed è Ray Park. Non vedo l'ora che tutti vedano cosa ha fatto per i prossimi episodi".

All'ultima Star Wars Celebration dello scorso anno, il creatore di The Clone Wars, Dave Filoni, ha spiegato:"Volevo che questa lotta fosse grande. Volevo che questo fosse un epico combattimento con la spada laser... questo doveva essere tra i migliori, se non il meglio che abbiamo fatto".

Ecco allora l'incontro di Filoni con Ray Park:"Sono andato ad un panel e conosco Ray Park, e ho detto 'Ray, non sarebbe fantastico... perché non ti vestiamo con un completo di motion capture e sei Darth Maul?' Quindi quando vedrete Maul combattere sarà davvero Maul a combattere. C'è qualcosa di unico nel modo in cui Ray si muove, è stato un grande momento vederlo esibirsi".



A parte la breve apparizione in Solo: A Star Wars Story, i fan ricordano Ray Park nel ruolo di Darth Maul per l'epico duello con Qui-Gon Jinn (Liam Neeson) e Obi-Wan Kenobi (Ewan McGregor) in La minaccia fantasma.

Da quanto risulta ultimamente, Clone Wars stava per includere una delle più grandi battaglie di Star Wars. Nell'ultimo periodo è stata pubblicata una nuova clip con Ahsoka Tano, uno dei personaggi principali della serie.