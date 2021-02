The Clone Wars: la serie animata candidata ai PGA Awards

The Clone Wars è la serie animata più seguita di sempre su Cartoon Network e nelle ultime ore ha ricevuto una candidatura ai PGA Awards, un evento celebrativo che premia i migliori membri dello staff di produzione dei film e della televisione.

Realizzata in computer grafica, creata da George Lucas e prodotta dalla Lucasfilm Animation, The Clone Wars è stata nominata per la categoria Outstanding Children's Program insieme a spettacoli come Animaniacs di Hulu, Looney Tunes di HBO Max e altri show che quest'anno hanno ricevuto il plauso della critica come la terza stagione di Carmen San Diego. I vincitori saranno rivelati il prossimo ​​20 marzo nel corso dello speciale di A Day with the PGA Awards Nominees.

Per quanto riguarda le altre categorie, HBO la fa da padrone, ottenendo ben tre nomination nella categoria Outstanding Sports Program. Nella categoria Outstanding Short Form Program, la serie spin-off di Better Call Saul si contende la vittoria con SNL Presents Stories From The Show, The Daily Show's Between the Scenes e altre produzioni che nel corso dell'ultimo anno hanno ottenuto un buonissimo riscontro da parte del pubblico e della critica.

Se volete, date uno sguardo alla nostra recensione di The Clone Wars 7, la stagione conclusiva dello spin-off animato del franchise di Star Wars e se volete saperne di più date un'occhiata ai migliori episodi di The Clone Wars.