The Comeback Girl: il biopic su Joan Rivers con Kathryn Hahn incontra degli ostacoli

Era giunta nel Settembre scorso la notizia dell'arrivo di The Comeback Girl, miniserie di Showtime in cui Kathryn Hahn avrebbe interpretato Joan Rivers, la celebre comedian, attrice, presentatrice e produttrice. Secondo Variety, però, i lavori si sarebbero interrotti a causa di problemi relativi ai diritti sulla vita di Rivers.

Da quel che sappiamo Greg Berlanti avrebbe dovuto a breve iniziare le riprese del pilota, di cui era alla regia. Berlanti, insieme a Kathryn Hahn è anche il produttore esecutivo dello show, in tandem con Warner Bros. Television e Atlas Entertainment. Proprio i produttori delle case menzionate avrebbero dimenticato di fare una cosa importante: assicurarsi i diritti sulla vita di Joan Rivers, di proprietà della figlia Melissa Rivers.

La serie sarebbe ambientata nel 1986, periodo in cui Rivers aveva lavorato come conduttrice del The Late Show, che andava a contrapporsi al The Tonight Show di Johnny Carson, ovvero colui che aveva ri-lanciato Rivers come ospite anni prima. Al centro ci sarebbe dunque uno dei più famosi drammi della TV americana. Infatti Joan Rivers al The Late Show ci è effettivamente andata, ma il suo mandato è durato pochissimo: appena nove mesi. Si è trattato di un periodo infernale per lei, ma anche per il marito Edgar Bergman, che lavorava al programma. I due sono usciti così logorati dall'esperienza da arrivare al divorzio. Poco dopo Bergman è morto suicida.

Joan Rivers è scomparsa a 81 anni nel 2014, e la sua storia personale incredibile aspetta ancora di essere raccontata. Ma probabilmente non sarà questa l'occasione. Infatti, non avendo il permesso legale ufficiale di usare le famose barzellette o gli slogan di Rivers, per i produttori dello show sarebbe difficile creare un prodotto convincente per i fan, e in ogni caso il risultato potrebbe provocare l'ira della figlia Melissa, che potrebbe non essere favorevole alla realizzazione del prodotto. Una situazione complicata.