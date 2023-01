The Company You Keep: Milo Ventimiglia nel trailer del remake americano del K-drama

ABC ha diffuso in streaming il primo trailer ufficiale di The Company You Keep, serie remake americana del popolare K-drama My Fellow Citizens e che vedrà protagonista in questa nuova versione l'attore Milo Ventimiglia, reduce dalla conclusione della serie di successo This Is Us. Il nuovo adattamento televisivo esordirà sul network a febbraio.

Il trailer presenta agli spettatori il protagonista Charlie, interpretato da Ventimiglia, un truffatore professionista, ed Emma (Catherine Haena Kim), un'agente della CIA sotto copertura. I due si incontrano spontaneamente e iniziano a flirtare, ma, nel tentativo di proteggersi, mentono sulle rispettive professioni. Charlie dichiara di essere un insegnante di yoga, mentre Emma dice di essere una reginetta del concorso di bellezza diventata scienziata missilistica. Sebbene ammettano scherzosamente le loro vere carriere nel corso di un dialogo, è chiaro che i loro segreti non rimarranno nascosti a lungo.

Anche My Fellow Citizens presentava una trama simile, che vedeva un truffatore professionista sposare accidentalmente un ufficiale di polizia. Un successo di critica e di ascolti all'estero, l'adattamento di Hollywood di The Company You Keep dimostra il crescente interesse per i contenuti coreani che arrivano sugli schermi americani. Anche se il trailer è breve, sembra che Charlie ed Emma continueranno la loro relazione, nonostante lavorino per parti moralmente opposte. Tuttavia, sembra che la loro sfortunata storia d'amore possa giocare a loro favore, poiché si rendono conto di come possono aiutarsi a vicenda.

La crescente domanda di prodotti coreana è stata confermata anche da un recente studio di Netflix, il quale ha mostrato come oltre il 60% degli abbonati globali a Netflix ha guardato contenuti coreani nel 2022. Inoltre, nell'ultimo anno i contenuti coreani sono entrati nella Top 10 settimanale di oltre 90 Paesi.

Nell'anno appena concluso, Extraordinary Attorney Woo ha trascorso 20 settimane nella Top 10 globale delle serie TV non in lingua inglese, a pari merito con la precedente performance della serie dei record Squid Game. La Corea conta anche tre dei "10 show non inglesi più popolari di sempre" di Netflix, con Squid Game, Extraordinary Attorney Woo e All Of Us Are Dead, mentre sempre Squid Game continua a essere il numero uno tra tutti gli show (compresi quelli in inglese e non).