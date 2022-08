The Company You Keep, la nuova serie con Milo Ventimiglia approderà su ABC

Dopo aver detto addio a This Is Us, Milo Ventimiglia si prepara a debuttare in una nuova serie tv per ABC Network, di cui è appena stata ordinata una prima stagione: The Company You Keep.

Milo Ventimiglia tornerà presto sui vostri schermi.

La star di Gilmore Girls e This Is Us ha trovato il suo nuovo progetto televisivo, e si tratta di una serie tv targata ABC, The Company You Keep, di cui è stata già ordinata una stagione completa.

La serie, scritta dalla produttrice esecutiva Julia Cohen (The Royals, Legion) è in realtà basata su un format pre-esistente, ovvero il drama coreano My Fellow Citizens!.

"Una notte di passione condurrà all'amore tra un imbroglione, Charlie (Milo Ventimiglia) e un agente sotto copertura della CIA, Emma (Catherine Haena Kim), che si ritroveranno presto, inconsapevolmente, in rotta di collisione" recita la sinossi ufficiale dello show "Mentre Charlie cerca di intensificare 'l'attività di famiglia' per poterne finalmente uscire, Emma si sta avvicinando sempre di più alla cattura du un criminale assetato di vendetta che ha nelle sue mani i debiti di famiglia di Charlie. Tutto questo li porterà a confrontarsi con le bugie dette per salvare sé stessi e le loro famiglie da disastrose conseguenze".

Nel cast di The Company You Keep troviamo anche Tim Chiou, Freda Foh, William Fichtner, Sarah Wayne, James Saito, Polly Draper e Felisha Terrell.

Al momento non sappiamo quando arriverà sugli schermi, ma vi terremo aggiornati.