The Conjuring, in arrivo su HBO Max una serie tv del celebre franchise horror!

Giorno di grandi annunci per la HBO. Nell'evento dedicato agli investitori, la Warner ha annunciato la lavorazione di una serie tv sulla celebre saga horror continuando quella che è la storia già cominciata sul grande schermo. Al momento non è ancora stata resa nota la data d'uscita.

Il team creativo e di produzione vedrà a capo il regista James Wan che ha diretto già diverse pellicole appartenenti al franchise. Il produttore Peter Safran sarà coinvolto nel progetto attraverso la sua compagnia autonoma, la Safran Company. Insieme a James Gunn, Safran è co-CEO dei DC Studios, nuova divisione nata per sostenere la creazione di un nuovo universo cinematografico del lato supereroistico della Warner.

Dei tanti annunci della giornata, uno dei più importanti riguarda il nuovo trailer della serie su Il Pinguino con Colin Farrell, spin off di The Batman. The Conjuring è un altro tassello che si aggiunge ad un disegno di produzione molto più ampio che sta cercando implementare ancor di più il lavoro della società su HBO Max che, dal punto di vista seriale, si sta confermando essere una piattaforma molto redditizia. La tendenza sembra essere quella di creare prodotti collaterali a franchise ed universi già esistenti e rodati al cinema.

Se vi va di scoprire qualcosa in più sulla saga horror vi consigliamo la nostra recensione di The Conjuring - Per ordine del diavolo. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!