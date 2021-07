The Conjuring Universe, in arrivo una serie spin-off per HBO Max?

The Conjuring ha già creato un mondo abbastanza vasto attorno al film originale del 2013, facendo crescere il franchise in più storie e una serie di altri racconti spaventosi. Ebbene pare proprio che questo universo diventerà ancora più grande nei prossimi anni.

Sembra che The Conjuring 4 sia in fase di sviluppo attivo secondo quanto riportato dal portale Giant Freakin Robot, e ci sono anche altri progetti in corso.



La prossima puntata del franchise non è stata confermata nonostante The Conjuring 4 e un sequel di The Nun siano nei piani, nuovi rumors ora affermano che il popolare marchio potrebbe trasformarsi in una narrazione episodica grazie ad una serie tv spin-off.



Il recente successo di The Conjuring – Per ordine del diavolo, che è stato certamente ostacolato dagli effetti della pandemia di Coronavirus ma è comunque riuscito a incassare quasi 200 milioni di dollari al botteghino, ha spinto gli incassi totali oltre la soglia dei 2 miliardi di dollari, consolidando il franchise.



Anche se questi sono solo rumors, non possiamo escludere niente. WarnerMedia non si è mai tirata indietro quando si trattava di creare nuovi titoli basati su un marchio ben noto, come ci insegnano i progetti legati a Game of Thrones e alla DC già in varie fasi di produzione o sviluppo, quindi una serie spin-off di The Conjuring potrebbe arrivare, prima o poi.



Le avventure di Ed e Lorraine Warren, The Nun e Annabelle offrono ampio spazio per ulteriori storie, sia che vengano raccontate sul grande o piccolo schermo, voi che ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti!



Vi lasciamo con la nostra recensione di The Conjuring – Per ordine del diavolo e con la cronologia dei film di The Conjuring.