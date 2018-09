The Conners: Johnny Galecki e Juliette Lewis insieme nel cast dello spinoff di Roseanne

The Hollywood Reporter ha confermato che Johnny Galecki, meglio noto per il ruolo di Leonard in The Big Bang Theory, tornerà ad essere David in The Conners, il tanto chiacchierato spinoff di Roseanne (Pappa e Ciccia). Accanto a lui ci sarà Juliette Lewis nei panni della fidanzata Blue.

I due avevano già collaborato in Un Natale Esplosivo (1989), dove interpretavano i fratelli Griswold. La premiere di The Conners è fissata al 16 ottobre sulla ABC. La nota emittente americane ne ha già ordinato una stagione completa, composta da 10 episodi.

A bordo del nuovo progetto torneranno John Goodman, Laurie Metcalf, Sara Gilbert, Lecy Goranson e Michael Fishman, star della serie originale, mentre non ci sarà traccia di Roseanne Barr, causa scatenante della cancellazione del revival a causa di una controversia razzista avvenuta su Twitter e che ha fatto il giro del mondo.

Il suo destino all'interno di The Conners era rimasto un mistero ma, come dichiarato dalla stessa attrice, non sarà affatto positivo. Roseanne, infatti, morirà per overdose da oppioidi, dipendenza che era stata ampiamente citata nel revival. La celebre famiglia americana sarà alle prese con le difficoltà quotidiane della vita a Lanford, tra cui lo spiacevole incidente.