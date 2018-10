The Conners: Justin Long avrà un ruolo ricorrente nello spinoff di Pappa e Ciccia

Il noto portale Deadline ha annunciato che Justin Long, attore di recente visto in Drag Me To Hell e Drunk History, ha ottenuto un ruolo ricorrente nella prima stagione di The Conners, il tanto chiacchierato spinoff di Roseanne (Pappa e Ciccia), che andrà in onda sulla ABC a partire dal 16 ottobre.

Long vestirà i panni di Neil, un interesse amoroso per Darlene Conner, interpretata ancora una volta da Sara Gilbert. A loro si uniranno Johnny Galecki (The Big Bang Theory) nei panni di David, ex marito di Darlene, e Juliette Lewis (Natural Born Killers) in quelli della sua nuova moglie.

Nel nuovo spettacolo, dopo un'improvvisa svolta di eventi, i Conners sono costretti ad affrontare le lotte quotidiane della vita a Lanford in un modo che non hanno mai avuto prima. Questa famiglia iconica - Dan, Jackie, Jackie, Darlene, Becky, e D.J. - alle prese con la paternità, gli appuntamenti, una gravidanza inaspettata, le pressioni finanziarie, l'invecchiamento all'interno dell'America operaia. Nonostante tutti i problemi e le lotte continue, la famiglia prevale all'insegna dell'amore e dell'umorismo.

Come già annunciato in passato, Roseanne non farà parte dello show ed il destino del suo personaggio la vedrà morire per via di un'overdose da oppioidi, dipendenza ampiamente citata nel revival. Il produttore esecutivo di The Conners è Tom Werner, insieme a Sara Gilbert, Bruce Helford, Dave Caplan, Bruce Rasmussen, e Tony Hernandez.