The Conners: il nuovo teaser mostra alcune scene divertenti della serie

Non si ferma la promozione per l'uscita imminente della nuova sit-com The Conners. TV Promos ha pubblicato su Youtube un teaser in cui vengono mostrate alcune divertenti scene tratte dalle puntate della serie spinoff di Pappa e Ciccia.

The Conners ha avuto una produzione a dir poco travagliata. Il 29 maggio ABC ha cancellato l'uscita in programma dell'undicesima stagione del revival di Roseanne (Pappa e Ciccia da noi), a causa di un tweet razzista pubblicato proprio dalla protagonista, Roseanne Barr. Un mese dopo ha cominciato a diffondersi la notizia sulla possibilità di veder convertire la sit-com in uno spin-off concentrato sul personaggio di Darlene, interpretato da Sara Gilbert.



La produzione ha poi confermato la prossima uscita dello show oltre all'esclusione ufficiale di Roseanne Barr dal nuovo progetto. I piani alti hanno inoltre anticipato che lo show affronterà esplicitamente la controversia dei tweet dell'attrice.



Le riprese dei dieci episodi di The Conners sono cominciate il 28 agosto. La première andrà in onda il 16 ottobre. La serie vedrà tra gli attori protagonisti, oltre a Sara Gilbert, John Goodman nei panni di Dan Conner, Laurie Metcalf come Jackie Harris, Lecy Goranson come Becky Conner-Healy, Michael Fishman nei panni di D.J. Conner ed Emma Kenney interpreterà Harris Healy.



Tom Werner è il produttore esecutivo insieme a Sara Gilbert, Bruce Helford, Dave Caplan, Bruce Rasmussen, e Tony Hernandez. Bruce Helford, Dave Caplan, and Bruce Rasmussen sono gli sceneggiatori.