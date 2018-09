The Conners, scelto il nuovo volto della moglie di DJ per lo spin-off di Roseanne

Dopo il ciclone che ha travolto la protagonista della serie Roseanne (Pappa e Ciccia in italiano), Roseanne Barr, quest'ultima ha deciso di tirarsi fuori dal revival di appena una stagione, infatti cancellato in favore dello spin-off The Conners dedicato al figlio, DJ, interpretato da Michael Fishman.

Dopo l'addio della Barr, la ABC ha accelerato con i lavori sullo spin-off, rilasciando anche un criptico teaser trailer che non ha rivelato nulla sul destino del personaggio di Roseanne, che non è ancora chiaro quale sarà, anche se John Goodman, co-protagonista della serie, ha rivelato che probabilmente "morirà" -non è chiaro in che modo.



Oggi, comunque, un nuovo Tweet proveniente dalla pagina Twitter della ABC ha rivelato che un membro della famiglia Conners ha subito un recasting. Stiamo parlando della moglie di DJ, vista già nel revival. Per interpretarla come regual nello spin-off la produzione ha infatti deciso di optare per l'attrice Maya Lynne Robinson. Potete dargli un'occhiata dalle foto dal set rilasciate dall'emittente televisivo, in compagnia di Fishman e di Jayden Ray, che nella serie vestirà i panni della figlioletta, Mary.



The Conners andrà in onda sulla ABC a partire dal prossimo 16 ottobre, quindi tra meno di un mese. Al netto dei problemi riscontrati nel dietro le quinte a causa del tweet della protagonista, comunque, la serie revival non aveva ricevuto responsi entusiasti.