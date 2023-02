The Consultant: Christoph Waltz più inquietante che mai nel trailer dello show Prime Video

Dopo la presentazione ufficiale di The Consultant qualche settimana fa, la piattaforma di streaming on demand Prime Video ha svelato il trailer e il poster ufficiale per la nuova serie originale con protagonista l'attore due volte premio Oscar Christoph Waltz.

Il nuovo trailer esteso, che come al solito potete riprodurre direttamente all'interno dell'articolo, offre uno sguardo sugli otto episodi della nuova serie da brivido e ricca di suspense, che sarà disponibile su Prime Video dal 24 febbraio in oltre 240 Paesi e territori nel mondo. I

personaggi e la storia di questa nuova ed emozionante serie, basata sull'omonimo romanzo di Bentley Little del 2015, si sviluppano in modi nuovi e inaspettati: The Consultant combina il genere thriller e la commedia ed esplora l’inquietante rapporto tra un capo e i suoi dipendenti. La serie è interpretata da Christoph Waltz (Regus Patoff), Nat Wolff (Craig), Brittany O’Grady (Elaine) e Aimee Carrero (Patti). Quando un nuovo consulente, Regus Patoff (Christoph Waltz), viene assunto con il compito di migliorare le attività della CompWare, compagnia di gaming basata su app, i dipendenti si trovano a far fronte a nuove esigenze e sfide che mettono tutto in discussione... comprese le loro vite.

Il creatore, showrunner e produttore esecutivo Tony Basgallop è affiancato dall’executive producer e regista del pilot Matt Shakman (regista del reboot di Fantastici 4 dei Marvel Studios, in arrivo nel 2025), e dagli executive producer Christoph Waltz, Steve Stark e Andrew Mittman, insieme al produttore Kai Dolbashian. The Consultant è prodotta da MGM Television e Amazon Studios.