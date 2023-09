The Continental 2, quando esce la prossima stagione? Si farà?

Dalle parti di John Wick non sono certo nuovi all'idea di sequel: il franchise con Keanu Reeves è giunto già al suo quarto film e, nonostante un finale che sembrerebbe lasciare poco spazio ad altre storie, si parla comunque di continuare. Non è da escludere, dunque, che lo stesso ragionamento venga fatto con The Continental.

La prima e, per ora, unica stagione della serie spin-off di John Wick sulle origini del noto hotel che fa da quartier generale per tutti i colleghi del nostro killer preferito sta riscuotendo un gran successo di pubblico e critica, ma al momento non ci sono ancora notizie certe sulla possibile realizzazione di stagioni successive.

A far sognare i fan, però, è stata recentemente la produttrice esecutiva Erica Lee: "Ci sono assolutamente altre storie da raccontare, ma queste chiacchierate sono soltanto all'inizio" sono state le parole di quest'ultima, alla quale ha fatto eco in maniera più prudente il collega Basil Iwanyk: "Il comun denominatore di tutti i film di John Wick, e vale anche per le serie, è che mentre li facciamo non parliamo mai di sequel. Non vogliamo far arrabbiare le divinità della televisione e fargli dire: 'Oh, state diventando presuntuosi e già parlate di sequel? Andate a fan**lo!'".

Insomma, l'idea di una seconda stagione sembra esserci eccome, ma al momento è ancora decisamente presto per parlare di conferme e di date d'uscita. Nel frattempo, comunque, qui trovate la nostra recensione di The Continental.