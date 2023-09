The Continental avrà una seconda stagione? Dalla produzione sono ottimisti!

The Continental rappresenta la volontà di espandere l'universo di John Wick come mai era stato fatto prima d'ora. La serie prequel racconterà gli eventi dell'iconico hotel prima dell'arrivo di Keanu Reeves, e non sembra che fosse tanto diversa la situazione.

Nonostante lo show debba debuttare ufficialmente il prossimo fine settimana però, ci si fanno già domande su una possibile seconda stagione di The Continental.

Durante una recente intervista di Collider, i produttori esecutivi dell'intero franchise che ruota attorno alle vicende di John Wick, Basil Iwanyk e Erica Lee hanno fatto luce sulla questione.

"Un sentimento che ci accomuna tutti quando realizziamo i film con Keanu Reeves, o questo nuovo show per la tv, è che non parliamo mai di sequel. Siamo troppo affannati nel cercare di fare bene quello che stiamo realizzando in quel momento. Sembra folle se si guarda quanti progetti abbiamo dato alla luce, il team dietro The Continental non è ancora sicuro che andrà bene".

Tuttavia, Lee continua a sperare comunque in una seconda stagione: "Queste conversazioni sono iniziate solo ora che l'abbiamo finita. C'è sicuramente ancora tanto da raccontare".

Voi cosa ne pensate? Ecco la nostra recensione di John Wick 4. Oltretutto, sapevate che Keanu Reeves è davvero umile come si dice?