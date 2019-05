The Continental: Chad Stahelski aggiorna sullo spin-off tv di John Wick

In precedenza è stato confermato che Ian McShane non comparirà in The Continental, la serie televisiva spin-off della saga cinematografica di John Wick, e adesso il regista Chad Stahelski ha fornito nuovi aggiornamenti riguardo il progetto.

"È ancora in fase di sviluppo per Starz attraverso Lionsgate", ha recentemente dichiarato il regista di John Wick, John Wick: Capitolo 2 e John Wick 3: Parabellum in un'intervista promozionale con The Hollywood Reporter." Keanu e io siamo coinvolti. "Siamo ancora nel processo di sviluppo, ma sento che le idee che sono state avanzate stanno portando ad un filo che delineerà qualcosa di molto, molto diverso rispetto ai film."

Il regista ha comunque precisato che la serie The Continental sarà "strettamente interconnessa all'universo cinematografico."

In un'altra intervista, Keanu Reeves si è detto desideroso di continuare ad interpretare John Wick, ma che il proseguo della saga dipenderà dall'esito di Parebellum, terzo capitolo in arrivo in Italia dal prossimo 16 maggio. Noi, che lo abbiamo già visto in anteprima, possiamo assicurarvi che vale la pena accontentare Reeves e lasciargli interpretare il personaggio per altri sette, otto o 'numero imprecisato' di capitoli.

Nel rimandarvi alla nostra recensione di John Wick 3: Parebellum, vi informiamo anche che il film ha sfiorato il perfect score su Rotten Tomatoes, celebre aggregatore di recensioni statunitense.