The Continental, cosa dovrebbero aspettarsi i fan di John Wick? Parla il regista

Manca sempre meno all'uscita a settembre della serie prequel di John Wick The Continental. Il regista e produttore esecutivo della serie Albert Hughes ha parlato di cosa i fan della saga cinematografica con Keanu Reeves dovrebbero aspettarsi dal prodotto in arrivo.

"Non direi nulla di specifico, ma il punto era esplorare di più la mitologia, i segreti dell'hotel attraverso i personaggi Winston e Caronte, e giocare con i personaggi e le trame che si intersecano. C'è questo cast selvaggio di nuovi personaggi che arrivano dentro e fuori da quel mondo... direi che possono aspettarsi lo stile che hanno i film di 'John Wick'" ha spiegato, chiarendo anche da dove provengono le atmosfere anni '70 del teaser trailer di The Continental.

Secondo Hughes l'elemento del "divertimento" della serie risiede proprio nelle ambientazioni e nel modo in cui si racconta una storia più lunga e meno condensata rispetto ai film. "Questa è l'unica cosa che mi ha attirato. Penso che si divertano perché è qualcosa di diverso da quello che vedi in TV. È una forma più lunga rispetto ai film, ma la sfida era riuscire a far divertire. Penso che così tante donne siano fan perché non prendi sul serio questa violenza; è quasi un balletto, un balletto di proiettili" ha raccontato Hughes.

La prima a svelare qualcosa in più riguardo la trama di The Continental è stata Erica Lee che ha approfondito alcuni elementi senza svelare però nulla di fondamentale. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!