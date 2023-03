The Continental: Erica Lee anticipa la trama della serie tv prequel di John Wick

John Wick 4 è entrato a gamba tesa sul box office dei cinema di tutto il mondo, riscuotendo un successo straordinario, per quanto sicuramente preventivabile. E mentre ci si chiede se questo sia stato davvero l’ultimo capitolo cinematografico dell’assassino interpretato da Keanu Reeves, si comincia a parlare del prequel per la tv The Continental

John Wick 4, di cui vi lasciamo qui la recensione di Everyeye, è stato da poco distribuito nelle sale e già ci prepariamo a tuffarci nella serie spin-off che amplierà l’universo creato da Derek Kolstad mentre gli addetti ai lavori non abbandonano del tutto l’idea di portare in qualche modo sugli schermi un John Wick capitolo 5.



In un’intervista a SlashFilm la produttrice Erica Lee ha spiegato brevemente quello che sarà The Continental, la serie tv prequel ambientata nel mondo di John Wick: “The Continental è davvero forte. È un prequel, giusto? Racconta della nascita del Continental, negli anni ’70. Nei film di Wick abbiamo fatto un ottimo lavoro nel dare piccoli assaggi e indicazioni di ciò che accade in The Continental. È la storia di un giovane Ian McShane e della sua ascesa al comando del Continental. Winston è un personaggio poco esplorato nei film, quindi credo che il pubblico sarà emozionato nello scoprire come si è evoluto”.



La serie seguirà un giovane Winston Scott attraverso la sua ascesa al potere dell’hotel Continental, albergo che fa da zona franca per gli assassini del franchise di John Wick: Colin Woodell interpreterà il futuro proprietario dell’edificio in una storia che mescolerà eventi di fantasia a pezzi di storia reale come l’ascesa del potere della mafia americana.



The Continental sarà distribuito in Italia da Amazon Prime Video e arriverà, stando sempre alle parole di Erica Lee, già nel settembre del 2023.