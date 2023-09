The Continental, nessun favoritismo per Mel Gibson: 'Il casting è stato il solito'

Era il luglio 2023 quando Mel Gibson entrò nel cast di The Continental, e in molti ritengono che il casting sia stato a dir poco "guidato": da parte sua, però, il produttore esecutivo Albert Hughes sottolinea la mancanza di qualsiasi favoritismo.

"Abbiamo svolto il classico processo [di casting]" ha dichiarato. "A Hollywood, per esempio, si tende a scegliere cinque nomi per un ruolo, per poi andare in giro sistematicamente a chiedere chi è disponibile. E non sempre le persone rispondono...".

Tuttavia, altrettanto degno di nota è il passato di Gibson: il suo passato coinvolge insulti antisemiti, omofobi e razzisti, senza contare gli abusi domestici. "Come fa Mel Gibson ad avere ancora una carriera?" scrivono gli editoriali; al contrario, altre ritengono sia giusto ricorrere al diritto all'oblio.

"Le questioni personali... no, non mi interessano" ha continuato Hughes. "Piuttosto, mi concentrato sul lato artistico: basti pensare ad Arma letale, o a Road Warrios, il mio preferito... Lui ha questa incredibile qualità – come nel caso di Shia LaBeouf, Tom Cruise e Tom Hardy – di rendere le sue interpretazioni davvero verosimili, al punto che non puoi non credergli".

The Continental: Dal mondo di John Wick è una miniserie creata da Greg Coolidge, Shawn SImmons e Kirk Ward: racconta la storia di Winston Scott (Colin Woodell), il quale, nella New York degli anni '70, entra in un riparo per i sicari più conosciuti del mondo; ma la questione politica degli Stati Uniti è più intricata del previsto...

Il primo episodio debutterà il 22 settembre 2023. A proposito, non perdetevi il nuovo trailer ufficiale di The Continental.