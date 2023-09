The Continental, fresco o marcio? I voti della serie prequel di John Wick

La serie prequel di John Wick, The Continental, debutterà in streaming sulla piattaforma Peacock il prossimo 22 settembre, ma intanto sul web si possono già leggere numerose recensioni. In base a quelle pubblicate finora, è appena uscito il punteggio dello show su Rotten Tomatoes. Scopriamo insieme quindi se è stato promosso o bocciato dai critici.

La serie ha debuttato sull'aggregatore di recensioni con un punteggio del 50% di recensioni positive, il che significa che la metà delle 38 recensioni presentate ha dato un voto negativo alla serie. In confronto, John Wick 4 era Certified Fresh del 94% sul sito web, con oltre 350 recensioni pubblicate (aveva debuttato all'88%).

"La maggior parte del cast fa un ottimo lavoro con quello che gli viene dato. Sia Woodell che Adegun fanno un ottimo lavoro nel dare nuova vita ai personaggi che McShane e il compianto, grande Lance Reddick hanno costruito da zero nel 2014. Allain e Point-Du Jour sono i protagonisti indiscussi della serie", leggiamo in una delle recensioni presenti sul sito. "Mishel Prada trasforma un personaggio senza vita in uno molto più interessante. Mel Gibson è... Mel Gibson? Fa esattamente quello per cui è stato preso e ha perfettamente senso che sia stato ingaggiato per interpretare un maniaco assoluto che ama le droghe e i giochi di parole terribili".

Tra le recensioni positive, si leggono pareri che elogiano l'impostazione generale della serie in grado di trovare una propria identità precisa nonostante la provenienza da un franchise cinematografico consolidato e che poggiava essenzialmente sulle spalle di Keanu Reeves e della sua rinata sete per gli action puri dopo che nei primi anni Duemila aveva fatto lo stesso con la saga di Matrix (che John Wick richiama consapevolmente qua e là).

Non ci resta quindi che attendere il 22 settembre, quando The Continental approderà in streaming; in Italia la serie approderà direttamente su Prime Video, così come nel resto del mondo al di fuori degli Stati Uniti.