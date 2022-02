The Continental: i fumetti prequel svelano dei retroscena sull'organizzazione di John Wick

Qualche mese fa abbiamo scoperto il protagonista di The Continental, la serie prequel di John Wick che vedrà Colin Woodell nei panni di un giovane Winston e ora, i fumetti ci forniscono alcune informazioni in più su quella che potrebbe essere la storyline di questo show prodotto dalla Lionsgate Television.

Nei vari film, John Wick è stato mostrato come un uomo solitario che segue regole dettate solo dal suo personalissimo codice morale e come rivelato nel fumetto prequel, il personaggio interpretato da Keanu Reevs è sempre stato così fin da quando era bambino, un tratto della sua personalità questo che lo porta inevitabilmente al suo conflitto con i membri del Continental, quello che è di fatto un sindacato criminale guidato da terribili assassini senza scrupoli.

John Wick adolescente viene condotto qui da un boss della mafia russa di nome Maria e qui il giovane sicario scopre un mondo di lusso e di sfarzi, ben distante da quello che aveva conosciuto al di fuori di esso, fatta da povertà e limitazioni. Il Continental rappresenta un mondo di indulgenza corrotta che è completamente in contrasto con la vita ideale di John. John Wick è un outsider e decide di utilizzare questa organizzazione solo come mezzo per raggiungere un fine, ma ha dimostrato più volte di odiare tutto ciò che essa rappresenta. E proprio questo odio, porterà alla sua definitiva distruzione.

Lo stile di vita ideale di John Wick non si è mai allineato con l'organizzazione criminale, quindi quando è stato tradito da Winston, il manager della filiale di New York del Continental Hotel, nel terzo film, il sicario trova finalmente la motivazione necessaria per distruggere attivamente questa organizzazione.

