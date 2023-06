The Continental: Lionsgate presenterà lo spin-off di John Wick al San Diego Comic-Con

Tra i progetti più attesi della prossima stagione televisiva, c'è sicuramente The Continental, miniserie spin-off del franchise cinematografico di John Wick che esplorerà ed espanderà la storia del mitico hotel che funge da rifugio per tutti i vari sicari collegati ad esso. Lionsgate presenterà la serie durante il suo panel al San Diego Comic-Con.

Lo spin-off di John Wick The Continental, o The Continental: From the World of John Wick, arriverà infatti al San Diego Comic-Con 2023. Secondo The Wrap, Lionsgate ospiterà tre panel per le sue serie televisive al SDCC di luglio, tra cui un primo sguardo alla prossima miniserie prequel di John Wick che debutterà su Peacock. Questo panel si terrà venerdì 21 luglio. Gli altri panel di Lionsgate riguarderanno Ghosts della CBS e Heels di Starz, rispettivamente il 20 e il 22 luglio.

Recentemente, i produttori di The Continental hanno difeso il casting di Mel Gibson, ritenendolo perfetto per la parte, nonostante le polemiche sulla sua vita privata.

Al contrario, la divisione cinematografica della Lionsgate salterà il SDCC quest'anno nonostante abbia diversi progetti in cantiere, tra cui il film spin-off di John Wick, Ballerina, EXPEND4BLES e The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes.

Questa decisione segue quella di altri studios hollywoodiani che hanno optato per saltare la convention annuale della cultura pop alla luce dello sciopero in corso della Writers Guild of America (WGA), come i Marvel Studios che hanno scelto di non ospitare un panel al SDCC per la prima volta dal 2018. Dopo la decisione della Marvel, studios come Universal Pictures, HBO, Netflix e Sony Pictures hanno seguito l'esempio, lasciando potenzialmente il SDCC con pochi eventi importanti da presentare. Al momento non si sa se anche altri, come Warner Bros. e DC Studios, salteranno il SDCC.

The Continental dovrebbe fare il suo debutto su Peacock nel settembre 2023.