The Continental, Mel Gibson nel cast della serie spin-off di John Wick

La spin-off televisivo di John Wick ha trovato uno dei suoi primi interpreti: Mel Gibson si unisce al cast di The Continental, la serie prequel con protagonista un giovane Winston Scott.

L'attore di Braveheart interpreterà un personaggio di nome Cormac nella serie evento ambientata nel mondo della saga action con protagonista Keanu Reeves nata da una collaborazione tra Lionsgate e Starz.

Al momento sappiamo molto poco al riguardo, se non che si tratterà di una miniserie in tre episodi scritta da Greg Coolidge e Kirk Ward, che ne saranno anche gli anche showrunner, e che vedrà Albert Hughes (Codice Genesi, La vera storia di Jack Lo Squartatore) alla regia.

Stando alla trama ufficiale dello show, The Continental "esplorerà le origini dietro l'hotel per assassini al centro dell'universo di John Wick attraverso gli occhi e le azioni di un giovane Winston Scott, che è stato trascinato nello scenario infernale della New York del 1975 per affrontare un passato che credeva di essersi ormai lasciato alle spalle. Winston traccerà una rotta letale attraverso il misterioso mondo della criminalità newyorchese in uno sconvolgente tentativo di impadronirsi dell'iconico hotel che funge da punto d'incontro per i criminali più pericolosi al mondo".

Attualmente non abbiamo ulteriori dettagli sul ruolo di Gibson o altri componenti del cast, ma vi terremo aggiornati.

Mel Gibson is set to star on “John Wick” origin series “The Continental,” TheWrap has confirmed. He’ll play a character named “Cormac.”

The event series will be a three-night special produced for Starz by Lionsgate.

"The Continental" will explore the origin behind the hotel-for-assassins, which increasingly has become the centerpiece of the John Wick universe, through the eyes and actions of a young Winston Scott who is dragged into the Hell-scape of a 1975 New York City to face a past he thought he'd left behind. Winston charts a deadly course through the New York's mysterious underworld in a harrowing attempt to seize the iconic hotel, which serves as the meeting point for the world's most dangerous criminals.