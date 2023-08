The Continental: il mondo di John Wick ha inizio nell'esplosivo trailer ufficiale

Prime Video ha svelato in questi minuti il trailer ufficiale di The Continental: dal mondo di John Wick, l’emozionante prequel in tre parti che esplora le origini dell’iconico hotel punto d’incontro per i criminali più pericolosi del mondo, che è il fulcro dell’universo di John Wick.

Il trailer ufficiale, disponibile come al solito all'interno dell'articolo, riporta il pubblico negli anni ’70 e offre un’anteprima dell’esclusivo hotel. Con il primo episodio di The Continental in uscita venerdì 22 settembre e le successive puntate in arrivo a cadenza settimanale, la serie in tre parti esplorerà le origini dell’iconico hotel punto d’incontro per i criminali più pericolosi del mondo, raccontato attraverso gli occhi di un giovane Winston Scott, che viene trascinato nell’inferno della New York anni ’70 per affrontare un passato che pensava di essersi lasciato alle spalle: Winston traccia un pericoloso percorso attraverso il misterioso mondo sotterraneo dell’hotel, nel tentativo disperato di impadronirsi dell’albergo dove alla fine otterrà il suo trono.

The Continental: dal mondo di John Wick è prodotto da Lionsgate Television e vede nel cast Colin Woodell, Mel Gibson e Michelle Prada, oltre a Ben Robson, Hubert Point-Du Jour, Nhung Kate, Jessica Allain, Ayomide Adegun, Jeremy Bobb e Peter Greene. Diretta da Albert Hughes e Charlotte Brandstrom. La serie è scritta e sviluppata da Greg Coolidge, Kirk Ward e Shawn Simmons, con i creatori della saga di John Wick Chad Stahelski e Derek Kolstad tra i produttori esecutivi insieme a David Leitch.

Per altri contenuti guardate il primo trailer di The Continental.