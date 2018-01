The Continental, un personaggio di John Wick potrebbe apparire nella serie TV

A pochi giorni di distanza dalla conferma di, serie TV basata sull'universo di, iniziano ad emergere i dettagli sul possibile ritorno di un personaggio sul piccolo schermo.

Nel corso di un'intervista a SlashFilm in occasione del TCA, il presidente di programmazione di Starz Carmi Zlotnick ha rivelato che sono in atto delle conversazioni per portare il personaggio di Ian McShane sul piccolo schermo. Coloro che hanno visto i primi due film di John Wick sapranno benissimo che il noto attore britannico ha vestito i panni di Winston, manager dell'hotel Continental, da cui è tratto il nome della serie TV in lavorazione. Queste le sue dichiarazioni:

"Ci sono certamente conversazioni in atto sul coinvolgere Ian McShane nel progetto. La parte buona è che conosciamo i suoi impegni lavorativi per via del nostro coinvolgimento in American Gods. Vedremo il da farsi".

Sebbene alcuni personaggi familiari del film potrebbero apparire nella serie, tra cui si vocifera un cameo dello stesso Keanu Reeves, Carmi Zlotnick ha confermato che il protagonista di The Continental sarà una figura del tutto nuova: " Non sarà un assassino all’inizio. Non voglio rivelare troppo, ma si tratta di qualcuno che è nuovo per quel mondo. La sua storia d’origine, quando si torna all’inizio, a lui sconosciuta, ha alcuni legami con l'universo di John Wick".

The Continental si concentrerà sugli affari interni all’esclusivo Continental Hotel, sede e rifugio di numerosi assassini. Chris Collins è stato ingaggiato come showrunner della serie, che sarà prodotta dalla Thunder Road Pictures di Basil Iwanyk e da Chad Stahelski, Derek Kolstad, insieme a Collins, David Leitch e Keanu Reeves.