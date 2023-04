The Continental, il nuovo poster ci ricorda di fare il check-in: la serie è in arrivo!

Non siamo ancora sicuri di esserci ripresi da quella meravigliosa danza di sangue e violenza che è stato John Wick 4, ma il mondo, si sa, non è solito stare ai nostri tempi: mentre le immagini del film di Chad Stahelski sono ancora impresse nel nostro cervello, ecco dunque che Starz ci ricorda l'arrivo di The Continental.

La serie prequel di John Wick dovrebbe uscire nel corso del 2023, ma nulla ci è ancora stato anticipato per quanto riguarda l'effettiva finestra di lancio: a tenere altra la nostra attenzione arriva però questo poster rilasciato appena pochi minuti fa a riportarci all'interno dell'hotel gestito da Winston Scott, mostrandocene la plancia dell'ascensore accompagnata da un messaggio di quelli inequivocabili.

"Preparatevi al check-in" recita il poster, ricordandoci quindi l'imminenza dell'arrivo della serie che ci racconterà il passato del personaggio interpretato da Ian McShane. Non sappiamo ancora molto di ciò che ci mostrerà questa The Continental, ma di certo c'è che, trattandosi di un prequel, sarà molto difficile rivedere Keanu Reeves nei panni del nostro sicario preferito (al netto di possibili flash-forward): cosa ne dite? Ce n'è comunque abbastanza da tenerci incollati allo schermo? Diteci la vostra nei commenti! Qui, intanto, trovate i primi dettagli della trama di The Continental.