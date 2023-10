The Continental, il prequel di John Wick tornerà per la stagione 2?

The Continental ha ricevuto delle critiche miste. La serie spin-off della saga di John Wick ha comunque avuto degli ottimi ascolti e non è escluso che venga prodotta anche una seconda stagione.

Proprio a proposito del futuro della serie ha parlato Albert Hughes, regista e produttore di The Continental. Hughes ha spiegato che lo spin-off era stato inizialmente progettato come una miniserie, senza alcuna possibilità per un sequel. Ma in seguito ad alcune scelte narrative e grazie a un buon numero di visualizzazioni, il regista ha aperto alla possibilità di realizzare ulteriori stagioni che esplorino ancor di più le regole e misteri attorno al famoso hotel di John Wick, e in particolare il “futuro” di Winston. Hughes ha dichiarato:

“Vorrei vedere se diventerà ciò che ha odiato. Il potere assoluto corrompe in modo assoluto. L'uccello rosso che atterra sul cornicione con Cormac nell'episodio 1, per poi apparire nell'attico con Winston durante il finale, è simbolico - come un canarino in una miniera di carbone. Il potere gli dà alla testa? Imparerà poi una lezione su come esercitarlo con una mano benevola invece che dittatoriale, come ha fatto Cormac?”

Anche Erica Lee, produttrice della serie insieme a Hughes, ha rivelato che ci sono molte altre storie da raccontare riguardo al “The Continental” e che la serie potrebbe approfondirle. Nel frattempo, se avete visto la prima stagione ma qualche dettaglio non vi è chiaro, qui potete trovare la lore di John wick e le regole del Continental spiegate bene.