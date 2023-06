The Continental: le prime immagini ufficiali dello spin-off di John Wick!

Le chiavi della vostra camera al The Continental sono quasi pronte: la serie spin-off dedicata all'hotel di assassini più famoso dell'universo di John Wick arriverà a settembre sul piccolo schermo, ma nell'attesa sono state divulgate le prime immagini ufficiali di The Continental.

Il regista Albert Hughes ha già anticipato ai fan cosa dovrebbero aspettarsi da The Continental, ma le nuove immagini con Mel Gibson e Colin Woodel nei panni di Cormac e Winston Scott rendono giustizia alla giovinezza dei personaggi che abbiamo sempre amato in veste più adulta: pian piano lo show esplorerà le origini dell'hotel di New York City, regalando ai fan una visione diversa dei meccanismi interni del ritrovo degli assassini.

Il prequel, che sarà diviso in più parti, dalle atmosfere anni '70 restituiteci nel teaser di The Continental, vivrà la nascita l'iconico hotel per assassini, fulcro dell'universo di John Wick, attraverso un giovane e inesperto Winston Scott che dovrà inevitabilmente affrontare un passato che pensava di essersi lasciato alle spalle. Qui verrà in suo aiuto proprio la struttura dell'hotel dove perfezionerà un percorso mortale sotterraneo dell'albergo ma non sarà il suo unico obiettivo: per Winston Scott è solo questione di tempo prima che il The Continental diventi suo.



L'universo di John Wick si espande sempre di più: adesso che John Wick 5 è realtà, quali altri scenari prenderanno vita sul grande e sul piccolo schermo?