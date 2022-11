The Continental, Prime Video distribuirà in Europa la serie spin-off di John Wick!

The Continental, la serie prequel di John Wick, arriverà nella maggior parte del mondo distribuita da Prime Video. Mentre negli USA sarà una distribuzione esclusiva Peacock, gli stati europei potranno vederla sulla piattaforma Amazon che, negli ultimi tempi, sforna prodotti di altissima qualità.

La serie, ambientata negli anni 70, arriverà nel 2023 e seguirà le vicende del direttore d'albergo Winston, già interpretato nei film da Ian McShane e che, in questa versione più giovane, avrà il volto di Colin Woodell. The Continental si inserisce nel mondo di John Wick che, di anno in anno, sembra voglia espandersi sempre di più raccontando storie collaterali capaci di interessare il pubblico tanto quanto i film principali.

Mentre John Wick 4 sarà il più lungo della saga, i produttori si sono già messi al lavoro per realizzare prodotti spin-off. Oltre The Continental, sembra sia ormai prossimo l'inizio delle riprese di Ballerina con protagonista Ana De Armas, che rivedremo come eroina d'azione dopo il grandissimo successo raggiunto nei panni di Paloma in No Time to Die e nelle vesti di Dani in The Gray Man dei Fratelli Russo.

Mentre negli USA The Continental si sposta su Peacock, in Italia verrà distribuito da Amazon Prime Video. A confermarlo è stato lo stesso Chris Mansolillo direttore di acquisizione contenuti della casa di produzione che si è definito entusiasta di avere un prodotto così esclusivo in piattaforma. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!