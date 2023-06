The Continental: i produttori difendono il casting di Mel Gibson per la serie di John Wick

Qualche giorno fa abbiamo potuto vedere le prime immagini di The Continental, miniserie ambientata nello stesso universo narrativo di John Wick. Nel cast sarà presente Mel Gibson e il suo coinvolgimento ha scatenato una serie di polemiche poi diffusesi online, ma i produttori hanno difeso la scelta di ingaggiare l'attore e regista Premio Oscar.

In un'intervista esclusiva a IGN, i produttori esecutivi di The Continental, Basil Iwanyk e Allen Hughes, hanno spiegato la decisione di ingaggiare la star di Arma Letale per il ruolo del proprietario del Continental, Cormac, nonostante i suoi trascorsi con la legge e le sue dichiarazioni pubbliche sprezzanti. Una parte dei fan del franchise di John Wick si è indignata quando Gibson è stato annunciato nel cast della miniserie.

Quando gli è stato chiesto se il passato di Gibson avesse fatto sì che il team di produzione avesse avuto qualche ripensamento per il suo ruolo, Iwanyk ha dichiarato: "Semplicemente non c'è stata alcuna considerazione al riguardo".

Hughes ha aggiunto: "No. Penso che sia adatto al ruolo, che sia adatto a ciò di cui avevamo bisogno in base al suo passato cinematografico. E lascio ad altri il compito di discutere le altre cose, perché è una questione che non è o bianca o nera, e non voglio fare illazioni e generare clickbait. È un gioco difficile da fare. Ho le mie convinzioni personali sulla vita e su tutto il resto, ma sono qui per intrattenere. E all'inizio della mia carriera non ero così attento. Ma c'è un peso che ha portato, il materiale che ha portato dai suoi ruoli passati e quello che ha fatto che ci serviva per questo ruolo. E non credo che nessuno avrebbe potuto essere più adatto, mettiamola così, con le sue capacità e la sua esperienza".

La carriera e la vita privata di Gibson sono precipitate a partire dal 2006, quando un arresto per guida in stato di ebbrezza ha provocato una rabbiosa filippica antisemita per la quale si è successivamente scusato. Nel 2010 sono stati diffusi una serie di nastri audio in cui Gibson faceva commenti razzisti e minacciava di violenza domestica l'ex fidanzata Oksana Grigorieva. La controversia è costata a Gibson un cameo in Una notte da leoni 2.

Sebbene l'industria cinematografica abbia in gran parte messo Gibson nella lista nera, in anni recenti è tornato a recitare in film come I mercenari 3 ed è stato in trattative con la Warner Bros. per recitare e dirigere Arma Letale 5.

Inoltre, Gibson conserva alcuni amici a Hollywood, tra cui la sua co-star di Air America Robert Downey, Jr. che una volta ha implorato gli studios di assumere nuovamente l'attore.