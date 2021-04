The Continental, il protagonista della serie spin-off di John Wick sarà Winston

Lionsgate Television sta per dare il via alla produzione della tanto attesa serie spin-off di John Wick, The Continental, mentre la produzione di John Wick: Capitolo 4 con Keanu Reeves è già iniziata ma sembra che la serie non includerà il famoso assassino interpretato dall'attore quando finalmente debutterà.

Invece, la serie sarà ambientata nel passato e si concentrerà sull'uomo misterioso che gestisce il rifugio sicuro, il personaggio di Ian McShane, Winston. Anche se Reeves e McShane non appariranno sullo schermo nella serie, potrebbero avere qualche coinvolgimento come narratori.



Il boss di Lionsgate TV Kevin Beggs ha rivelato nuovi dettagli su The Continental durante una recente intervista con Deadline. Durante la discussione, ha detto che lo spinoff di John Wick sarà ambientato negli anni '70 e si concentrerà sull'elaborazione della mitologia del franchise.



La serie esplorerà l'ascesa al potere di Winston e avrà un formato diverso da quello che ci potremmo aspettare da uno show televisivo:



"Quello che esploreremo in The Continental è il personaggio del giovane Winston e come è successo che lui e il suo team di confederati siano entrati in questo hotel che abbiamo incontrato per la prima volta nella serie cinematografica 40 anni dopo" ha detto Beggs. "Questa è l'arena. Non voglio rivelare più di questo, ma anche Starz ha appoggiato l’idea, e sono stati ottimi collaboratori. La prima stagione è costituita da tre eventi essenzialmente di 90 minuti che potrebbero essere interpretati come una serie limitata."



Reeves continua a rimanere coinvolto nella serie e si dice che servirà anche come produttore esecutivo. Si spera di saperne di più mentre il lavoro su The Continental continua ad andare avanti, nel frattempo date un'occhiata alle prime immagini di Reeves arrivato sul set di John Wick 4 e alle montagne russe ispirate al Continental.