The Continental, quando arriverà la serie spin-off di John Wick? Ne parla Chad Stahelski

Intervistato dall'Hollywood Reporter per parlare di John Wick 4 e del suo coinvolgimento nell'atteso quarto capitolo di Matrix, il regista della saga action Chad Stahelski ha fornito un aggiornamento sullo sviluppo della serie spin-off The Continental ordinata da Starz.

"Non ho notizia su quel fronte da quando è iniziato il Covid e tutto il resto" ha detto Stahelski, prima di rivelare che sarà uno dei primi progetti a cui lavorerà dopo la pausa. "So che avevano preparato un po' di cose. Hanno messo insieme un progetto piuttosto dettagliato. Ci sono ancora alcune cose da capire. Non so a che punto siano in questo momento. Sarà una delle prime cose di cui ci occuperemo quando tutto sarà finito."

A quanto pare, al contrario del creatore e sceneggiatore di John Wick Derek Kolstad, che qualche settimana fa ha spiegato di non essere coinvolto in prima persone nella serie TV, Stahelski darà dunque il suo contributo anche alla serie TV oltre che alla saga cinematografica.

Per quanto riguarda la data di uscita, il presidente di Starz Jeffrey Hirsch aveva anticipato che The Continental, che ricordiamo sarà ambientata "molto prima" degli eventi dei film con Keanu Reeves, sarebbe arrivato più tardi rispetto all'uscita iniziale di John Wick 4 (maggio 2021). Ora che la pellicola è stata rinviata a maggio 2022, però, non è ancora chiaro quale dei due titoli uscirà per primo.

A proposito di John Wick, vi ricordiamo che Kolstad ha rivelato di essere al lavoro su due serie TV tratte da videogiochi.