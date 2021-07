The Continental, trovato il regista per la serie spin-off di John Wick: ecco chi sarà

I fan di John Wick sono in trepidante attesa di The Continental, serie prequel della saga di Chad Stahelski, che a quanto pare ha ora trovato uno dei suoi registi.

Grandi notizie questa settimana per gli appassionati della saga action con protagonista Keanu Reeves, John Wick.

Mentre abbiamo scoperto proprio nelle scorse ore che Ian McShane farà ritorno in John Wick: Chapter 4, la serie tv prequel a lui dedicata, The Continental, ha trovato il filmmaker che si occuperà di due dei tre episodi di cui sarà composta.

Stiamo parlando di Albert Hughes, il regista di Codice Genesi e La vera storia di Jack lo Squartatore, co-diretti assieme al fratello Allen, che al momento è tra l'altro impegnato con il remake de Il Fuggitivo in fase di sviluppo per Warner Bros.

La serie evento, diventata tale dopo la decisione di ridurre il numero di episodi, perdendo quindi lo status di regular limited series, doveva inizialmente avere Stahelski come regista del pilot, ma ora i piani sembrano essere cambiati. Stahelski, tuttavia, rimarrà in qualità di produttore esecutivo proprio come lo sceneggiatore di John Wick Derek Kolstad e il produttore della saga Basil Iwanyk.

Ambientata negli anni '70, The Continental seguirà l'ascesa al potere di Winston (McShane), il proprietario dell'hotel titolare. Al momento non abbiamo una finestra di lancio per la serie, mentre John Wick: Chapter 4 dovrebbe arrivare al cinema a maggio 2022.