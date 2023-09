The Continental, il regista spiega le origini contrastanti di Charon e Winston

Realizzare una serie spin-off che tentasse di approfondire l'universo di John Wick non era certa un'impresa semplice, tuttavia già solo il fatto che The Continental sia stata realizzata ci fa capire come questo franchise abbia ancora qualcosa da dire dopo quasi un decennio. E poi questo albergo è davvero ricco di personaggi interessanti.

Tra questi indubbiamente ci sono Charon e Winston, due delle figure ormai diventate iconiche nel franchise con protagonista Keanu Reeves.

Con la morte di Lance Reddick e la ironica dipartita del suo personaggio in John Wick 4, sicuramente conoscere qualcosa di più su Charon può fare solo che piacere agli appassionati della saga action. Allo stesso modo anche il direttore Winston è sempre stata una figura di cui non si è mai saputo molto, ecco perché il regista di The Continental ha deciso di approfondire il loro rapporto nello spin-off.

In una recente intervista con TV Insider Albert Hughes ha parlato di come la loro relazione viene esplorata nello spettacolo: "Ho pensato fosse davvero un aspetto interessante. Incontriamo Winston mentre porta avanti questa grande truffa, capiamo che è sempre stato un passo avanti a tutti", ha detto il regista.

"Poi abbiamo questo giovane ed ingenuo Charon, che vuole solo una vita migliore ma non riesce a liberarsi dalla presa di Cormac, un vero sociopatico. Tocca a Winston andare a dirgli che tutto ciò non gli si addice. Sono due personaggi provenienti da contesti diversi, sono in una situazione critica e devono lavorare insieme, anche se con riluttanza".

