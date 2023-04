The Continental, sangue e atmosfere anni '70 nel primo teaser dello spin-off di John Wick!

Con il finale di John Wick 4 ancora impresso nella mente, è già tempo di rituffarsi nel violentissimo e assetato di sangue mondo del sicario interpretato da Keanu Reeves: Peacock è pronta a dare The Continental in pasto ai fan, come ci ricorda quest'oggi il primo teaser della serie di tre episodi che farà da spin-off ai film del franchise.

Anticipato dal poster di The Continental rilasciato ieri, questo teaser ci regala un viaggio nel tempo di 40 anni: la leggenda di John Wick è ancora lungi dal nascere, e un giovanissimo Winston (Colin Woodell) si aggira circospetto per le strade di una New York che, stando alle immagini che ci vengono mostrate, è comunque non meno turbolenta di quella che abbiamo conosciuto grazie ai film di Chad Stahelski.

Sangue e musiche anni '70 vanno a braccetto nel breve filmato che introduce questa serie che consta di 3 episodi da 90 minuti ciascuno e che servirà ad approfondire non solo il personaggio di Winston e la storia della sua presa del Continental, ma anche personaggi come Charon, fondamentali alla crescita dell'alleato di John interpretato nella saga principale da Ian McShane. La serie farà il suo esordio il prossimo settembre: quali sono le vostre aspettative? Fatecelo sapere nei commenti! Erica Lee, intanto, ci ha parlato della trama di The Continental.