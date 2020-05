The Continental, la serie espanderà il mondo di John Wick: ecco come

L'universo di John Wick si espanderà con la serie TV The Continental, che approfondisce il mondo degli assassini al di fuori del personaggio interpretato da Keanu Reeves. Adesso il regista della saga cinematografica ha fornito alcuni dettagli al riguardo.

Al momento non c'è una data d'uscita per lo show (John Wick 4 uscirà a maggio 2022 invece), che sarà prodotto da Starz, ma il regista del franchise Chad Stahelski ha rivelato cosa i fan possono aspettarsi dagli episodi. Ha così raccontato che, oltre a esplorare la storia della lega degli assassini presenti nel film, la serie TV avrà un punto di vista del tutto diverso dalle pellicole finora uscite.

Stahelski ha detto: "L'angolazione scelta per la serie The Continental offre una prospettiva diversa del mondo e punti di vista di vari personaggi. Considerando che in John Wick seguiamo la vita di un uomo per solo una settimana, i produttori e gli sceneggiatori hanno voluto adottare per lo show una prospettiva molto diversa dei personaggi e della struttura temporale. Vogliono mostrare quanto è profondo il mondo; non solo gli assassini, ma tutto ciò che comprende. E vogliono raccontare molte storie passate di alcuni dei personaggi visti in John Wick. È una visione molto interessante del mondo del franchise. Ma non sarà raccontata dal punto di vista di John Wick. Ciò non significa che il personaggio non sarà coinvolto, semplicemente la serie non verrà raccontata solo dalla sua prospettiva."

Secondo quanto dichiarato, insomma, emerge che il John Wick di Reeves sarà collegato a The Continental, sebbene non sarà l'assoluto protagonista. È possibile che faccia solo una comparsa, o che ricopra un ruolo comunque in primo piano ma decentralizzato. La sola cosa certa è che i fan della saga con Reeves potrebbero essere esaltati dalla notizia.

Vi piacerebbe in futuro vedere anche un videogioco su John Wick? Il franchise, d'altronde, si presta benissimo a un adattamento videoludico.