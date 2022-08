The Continental, la serie prequel di John Wick si sposta su Peacock

Sono da poco terminate le riprese di The Continental, la serie tv prequel di John Wick, e adesso è stato comunicato che lo show verrà trasmesso da Peacock, e non più da Starz.

La serie prequel di John Wick cambia dimora.

La produzione televisiva ad alto budget ambientata nel mondo di John Wick, The Continental, finora in sviluppo per il network Starz, andrà invece in onda su Peacock, la piattaforma streaming di NBC Universal.

L'inaspettata decisione non ha nulla a che vedere con una eventuale riorganizzazione dovuta alla chiacchierata potenziale vendita dell'emittente via cavo da parte di Lionsgate, bensì si sarebbe ragionato in termini di target e brand.

Secondo quanto riportato da Deadline, delle fonti asserirebbero che la miniserie in tre parti sarebbe vista come una scelta più naturale per Peacock, che recentemente ha anche acquisito i diritti di riproduzione dei film di John Wick, e per una volontà di Starz di focalizzare il proprio brand su prodotti che potrebbero avere un maggiore appeal tra il pubblico femminile, come ad esempio la serie tv Outlander, o che sono dirette a una fascia demografica più specifica, come il franchise di Power.

The Continental, l'origin story del celebre Continental Hotel, come suggerisce già il titolo, arriverà dunque nel 2023 su Peacock.