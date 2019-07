The Continental: la serie spin-off di John Wick sarà ambientata 'molto prima' dei film

Durante il press tour della Television Critics Associations il COO di Starz Jeffrey Hirsch ha rivelato dei nuovi dettagli sull'ambientazione dell'attesa serie spin-off di John Wick, The Continental, parlando anche della possibile data di uscita.

"The Continental sarà ambientata molto prima della storia della saga" ha dichiarato Hirsch (via The Wrap). "Sarà un nuovo sguardo al Continental come hotel e come si è trasformato fino ai tempi di John Wick. In termini di tempo è ambientata molto prima."

Il dirigente di Starz ha poi fornito un indizio sul possibile periodo di uscita, che a questo punto potrebbe non avvenire prima del 2021: "La mia impressione è che per come siamo messi oggi, la data del film è stata fissata ma siamo ancora ai primi sviluppi della serie, perciò probabilmente andrà in onda dopo."

Scritta e supervisionata da Chris Collins, a cui è stato affidato anche il ruolo di showrunner, The Continental vede anche i registi Chad Stahelski e David Leitch in veste di produttori esecutivi. Il pilot sarà diretto dallo stesso Stahelski, regista di tutti e tre i film di John Wick.

Dopo l'ottima accoglienza riservata ai primi due capitoli, il franchise action con Keanu Reeves ha consolidato il suo grande successo con l'uscita di John Wick 3 - Parabellum. A poche settimane dall'uscita del film nelle sale, infatti, Lionsgate ha confermato l'arrivo del quarto capitolo per il 21 maggio 2021. Per ulteriori approfondimenti vi rimandiamo alla nostra recensione di John Wick 3 - Parabellum.