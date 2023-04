The Continental: 'Si prega di non disturbare' nel nuovo poster dello spin-off di John Wick

Dopo la prima locandina di The Continental, la serie spin-off di John Wick che arriverà prossimamente su Peacock e che fungerà da prequel alla saga cinematografica con Keanu Reeves, ne arriva una seconda molto più sporca e insanguinata, che ci riporta prepotentemente dentro allo stile dei film di uno dei franchise più amati degli ultimi anni.

La serie The Continental esplorerà la storia delle origini e i meccanismi interni dell'esclusivo Continental Hotel, il fulcro dell'universo di John Wick, che funge da rifugio per gli assassini. Raccontato dal punto di vista del direttore dell'hotel, il giovane Winston Scott (interpretato da Colin Woodell e basato sul personaggio di Ian McShane nei film) viene trascinato nella New York del 1975 per affrontare un passato che pensava di essersi lasciato alle spalle. Nel tentativo di prendere il controllo dell'iconico hotel, che funge da punto di incontro per i più pericolosi criminali del mondo, Winston traccia un percorso mortale attraverso il misterioso mondo sotterraneo di New York.

Nel frattempo, potete leggere la recensione di John Wick 4 che è ancora disponibile nelle sale di tutto il mondo.

Nella giornata di ieri, gli spettatori hanno potuto vedere la prima locandina che mostrava i pulsanti dell'ascensore del famigerato hotel un po' insanguinati, con la scritta "Preparatevi al check-in" e il pulsante "9" acceso. Questa volta, abbiamo un primo piano di una maniglia insanguinata con un cartello che normalmente dovrebbe recare scritto il classico "Do Not Disturb" e che invece riporta ancora una volta "Preparatevi al check-in", tagline ufficiale dello show.

"I film di John Wick sono diventati un fenomeno globale, sono tra i titoli più visti su Peacock e siamo entusiasti e onorati di collaborare con Lionsgate per estendere questo incredibile franchise", ha dichiarato Kelly Campbell, Presidente di Peacock. "Siamo consapevoli del valore di un franchise globale e Val Boreland e il suo team sapevano che portando questa serie speciale su Peacock e mettendo a disposizione tutta la potenza di NBCUniversal, hanno capito che il debutto di The Continental sarebbe stato l'evento in streaming dell'anno".

Il presidente del Lionsgate Television Group, Kevin Beggs, ha aggiunto: "John Wick è diventato parte dello Zeitgeist culturale con una base di fan enorme e appassionata in tutto il mondo. Siamo lieti di collaborare con Peacock per continuare a espandere l'universo di John Wick. Questo accordo riflette la collaborazione del nostro Motion Picture Group, che ha fatto crescere il franchise fin dall'inizio ed era entusiasta dell'opportunità di portarlo al livello successivo. Sarà uno degli eventi in streaming più attesi del 2023".