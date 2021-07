The Continental, lo spin-off di John Wick avrà un budget impressionante: ecco i numeri!

Nuove informazioni sull’attesissima serie spin-off di John Wick sono state diffuse, The Continental si avvicina alla produzione e sarà una "serie di eventi" di tre episodi, ognuno essenzialmente trattato dalla rete Starz come un lungometraggio, sia dal punto di vista della produzione che del budget.

Secondo The Hollywood Reporter, ogni episodio dovrebbe avere una durata di 90 minuti e ricevere un budget di oltre $ 20 milioni circa. In confronto, secondo quanto riferito, la HBO ha preventivato tra i 10 e i 15 milioni di dollari per episodio per l'ultima stagione di Game of Thrones.



The Continental quindi si prepara ad essere una delle più grandi produzioni di sempre. La serie si svolgerà circa 40 anni prima degli eventi della linea temporale principale del film di John Wick. The Continental vedrà protagonista Winston e la sua ascesa al potere.



Dal momento che la serie si svolge decenni fa, né Ian McShane (Winston) né Keanu Reeves dovrebbero avere un ruolo.



"Abbiamo preso molte proposte, e poi il team creativo di questo oscuro piccolo spettacolo chiamato Wayne su YouTube è venuto da noi con la sua opinione", ha detto in precedenza il capo della Lionsgate TV Kevin Beggs della serie.



Ha aggiunto: "Siamo rimasti davvero sbalorditi perché hanno risolto un sacco di problemi ed è stato super eccitante, vedremo una New York in rovina negli anni '70 con uno sciopero della spazzatura in corso con la mafia che si sta impegnando in quel business."



The Continental è prodotto da Chad Stahelski, Derek Kolstad e Basil Iwanyk, recentemente è stato anche svelato il regista di The Continental e la produzione dello show dovrebbe iniziare a breve.