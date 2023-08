The Continental: succede praticamente di tutto nel trailer della serie di John Wick

The Continental è pronto a proiettare l’universo di John Wick sul piccolo schermo tornando indietro per raccontare la storia di Winston Scott e su come è diventato il proprietario dell’albergo per assassini della saga. Nel nuovo trailer pubblicato da Peacock possiamo avere un’idea di quello che vedremo nello show che debutterà a fine settembre.

Durante il Comic-Con 2023 sono state svelate le tre date di uscita degli episodi di The Continental e, a poco più di un mese dal suo debutto Peacock ha finalmente rilasciato l’incredibile trailer della nuova serie spin-off di John Wick.

Nell’anticipazione viene raccontato l’antefatto della trama che porterà il giovane Winston Scott a diventare proprietario del The Continental, tra scene d’azione che si dimostrano da subito memorabili e centrali nella narrazione del nuovo show che vedrà come villain Mel Gibson.

Tra armi letali di ogni tipo, tradimenti, location d’epoca, inseguimenti d’auto e protagonisti tanto affascinanti quanto pericolosi, il trailer è una vera e propria esplosione di fuochi d’artificio, e dimostra come la serie possa essere la degna sorella minore della saga di film con Keanu Reeves.

In attesa di poter vedere la miniserie, e di scoprire tutti i segreti che stanno dietro l’hotel che diventerà zona franca nei quattro lungometraggi del franchise, vi lasciamo al trailer e alle prime immagini ufficiali di The Continental.