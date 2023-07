The Continental: svelata la sorprendente tripla data d'uscita dello spin-off di John Wick

A pochi giorni dalla pubblicazione dei dettagli sul misterioso personaggio di Mel Gibson in The Continental, la piattaforma di streaming on demand Prime Video ha approfittato del palcoscenico del Comic-Con 2023 per annunciare ai fan della saga di John Wick la data d'uscita della serie prequel.

Anzi, a quanto pare The Continental di date di uscita ne avrà ben tre dato che per la sua distribuzione il servizio di Amazon ha optato per un triplice appuntamento dilatando il più possibile le tre puntate che comporranno la serie: il primo episodio, "Night 1", sarà presentato il 22 settembre 2023, e sarà seguito da "Night 2" - che andrà in onda una settimana dopo, il 29 settembre - e dal gran finale "Night 3" - che andrà in onda il 6 ottobre.

In aggiunta, è stato anche mostrato un suggestivo poster di The Continental firmato da Yuko Shimizu, celebre e pluripremiato illustratore che ha deliziato i fan con la speciale locandina che potete trovare in calce all'articolo: "Sono un grande fan di John Wick, quindi essere contattato da Prime Video per collaborare a questo progetto è stata davvero un'opportunità emozionante. L'hotel The Continental è una parte vitale del franchise di John Wick, e quindi con questo art ho voluto mostrarlo come un personaggio principale della storia, come del resto fa brillantemente lo show, suggerendo al pubblico quello che avverrà. Tutti aspetti che gli spettatori non vedranno l'ora di scoprire mentre attraversano le porte del The Continental per ammirare la storia delle origini di Winston” ha detto Shimizu.

In attesa di un primo trailer ufficiale, date un'occhiata alle immagini promozionali di The Continental.