The Continental, svelati nuovi dettagli sulla trama e i personaggi

La produzione della serie spinoff di John Wick intitolata The Continental prosegue, recentemente abbiamo scoperto che saranno realizzati tre episodi e oggi sono stati rivelati nuovi interessanti dettagli di casting e trama.

Sappiamo già che il protagonista di The Continental sarà Winston, ora il report finito online sui casting attualmente in corso svela la descrizione di alcuni personaggi e suggerisce che la produzione sta cercando un maschio di circa 31 anni per interpretare un personaggio "che si atteggia a qualcuno che non è. Il passato oscuro di Winston sarà rivelato."



Sebbene The Continental fosse inizialmente concepito per essere uno spin-off ambientato ai giorni nostri, la serie sarà invece ambientata negli anni '70 per mostrare ai fan la formazione dell'omonimo hotel, un rifugio sicuro per gli assassini nel mondo di John Wick.



Per il ruolo di Winston, le agenzie di casting sono state incaricate di cercare attori dall’aspetto simile a Tom Pelphrey.



La produzione è alla ricerca anche di un attore che interpreterà Charon, un ragazzo di 17 anni che lavora per un nuovo boss mafioso di nome Cormack nella serie. Cormack è nemico di un altro nuovo personaggio di nome Frankie, il fratello di Winston. Frankie è un veterano che ha combattuto la guerra del Vietnam e finisce per rubare qualcosa a Cormack per pagare un'altra organizzazione criminale con cui è indebitato.



Altri personaggi includono Yen (la moglie di Frankie), Katherine Decker (un detective che indaga su The Continental), Mayhew (un poliziotto che funge da capo di Decker) e una manciata di altri personaggi di supporto che si ripresenteranno.

Da notare che uno di quei personaggi ricorrenti è lo zio Charlie, a quanto pare, una versione più giovane del personaggio incaricato di ripulire le scene del crimine nei principali film di John Wick.



John Wick: capitolo 4 dovrebbe uscire nelle sale il 27 maggio 2022 mentre per la serie The Continental non è ancora stata rivelata una data di uscita specifica.



The Continental avrà un budget impressionante e la curiosità intorno alla produzione aumenta di giorno in giorno per i fan di John Wick.