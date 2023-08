The Continental, il nuovo teaser annuncia il trailer: quando tornerà la saga di John Wick?

Dopo l'annuncio della tripla data d'uscita di The Continental su Prime Video, in queste ore un nuovo teaser promozionale ha anticipato l'arrivo imminente di un nuovo trailer ufficiale dedicato alla serie tv spin-off prequel di John Wick.

Come potete vedere dal post in calce all'articolo, Peacock ha promesso il lancio di un nuovo trailer ufficiale di The Continental nelle prossime ore, quindi se siete fan della saga action con protagonista Keanu Reeves assicuratevi di tenere d'occhio i nostri canali per tutti i nuovi aggiornamenti.

Ricordiamo che The Continental sarà una serie in tre parti pensata per esplorare le origini dell'iconico hotel, che nella saga di John Wick rappresenta una zona franca e un punto d'incontro per i criminali più pericolosi del mondo. La storia sarà raccontata attraverso gli occhi di un giovane Winston Scott, trascinato nell'inferno di una New York degli anni '70 per affrontare un passato che pensava di aver dimenticato: Winston percorrerà un viaggio mortale attraverso il misterioso mondo malavitoso dell'albergo nel terribile tentativo di impadronirsi dell'hotel stesso.

Colin Woodell veste i panni di Ian McShane per interpretare il giovane Winston, mentre il nuovo arrivato Ayomide Adegun indossa il mantello di Caronte dal defunto Lance Reddick. La serie vede come protagonisti anche Mel Gibson, Mishel Prada, Jeremy Bobb, Ben Robson, Nhung Kate, Jessica Allain e Hubert Point-Du Jour.

The Continental debutterà su Prime Video il 22 settembre 2023 con il primo episodio, per poi tornare con le due successive puntate il 29 settembre e il 6 ottobre.