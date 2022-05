The Continental: terminate le riprese della serie spin-off di John Wick con Mel Gibson

Il John Wick cinematic universe sarà presto realtà: in futuro, infatti, non solo arriverà al cinema John Wick Chapter 4, ma anche lo spin-off con Ana De Armas e una nuovissima serie TV. Proprio quest'ultima, stiamo parlando di The Continental, ha terminato da poco le proprie riprese, quindi è solo questione di tempo per l'arrivo di un trailer.

Il nome più importante del cast è di gran lunga quello di Mel Gibson, che farà una rarissima capatina nella serie per interpretare un temibile boss del crimine di nome Cormac, affiancato da Colin Woodell di The Flight Attendant nel ruolo di una versione più giovane di Winston, il direttore dell'hotel del titolo che alla fine si evolverà nella forma brizzolata di Ian McShane che abbiamo visto al cinema nella saga principale con Keanu Reeves.

Parlando a un recente evento, come riportato da We Got This Covered, Gibson ha confermato di aver terminato le riprese di The Continental lo scorso venerdì in Ungheria, anche se non ha potuto fornire alcun dettaglio su quando dovremmo aspettarci di vedere il prodotto finale sui nostri schermi. Il due volte Premio Oscar ha però descritto la serie come tre film girati uno di seguito all'altro e, con un budget dichiarato di almeno 20 milioni di dollari a episodio, lo studio si sarebbe impegnato al massimo per realizzare uno spettacolare blockbuster per il piccolo schermo.

The Continental sarà una miniserie composta da tre episodi che esplorerà le origini dell'omonimo hotel al centro dell'universo narrativo di John Wick, attraverso le vicende di un giovane Winston che viene trascinato nell'infernale New York del 1975 per affrontare quel passato che pensava di essersi lasciato alle spalle.

Non dovrebbe mancare molto all'arrivo di un trailer di The Continental, quindi, in arrivo prossimamente su Starz.