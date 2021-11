The Continental, ecco le tre new entry nel cast del prequel di John Wick

Proseguono i casting in preparazione alle riprese di The Continental, la serie prequel di John Wick: ecco altre tre new entry nel cast della serie-evento che sbarcherà su StarzPlay a data da definirsi.

Si tratta di Peter Greene (che abbiamo visto in Pulp Fiction e The Mask), Ayomide Adegun al suo debutto sullo schermo e Jeremy Bobb (The Knick, Hostages). Greene è stato scelto per il ruolo dello zio Charlie, Ayomide Adegun per quello di Charon, il portiere del noto hotel, mentre Jeremy Bobb sarà Mayhew.

I tre si uniscono ai membri del cast annunciati nelle scorse settimane: Colin Woodell interpreterà il protagonista Winston Scott in The Continental, una versione più giovane del personaggio che al cinema è stato interpretato da Ian McShane. Inoltre, anche Mel Gibson sarà in The Continental, nei panni di Cormac, un personaggio ancora top secret.

The Continental sarà una miniserie composta da tre episodi che esplorerà le origini dell'omonimo hotel al centro dell'universo narrativo di John Wick, attraverso le vicende di un giovane Winston che viene trascinato nell'infernale New York del 1975 per affrontare quel passato che pensava di essersi lasciato alle spalle.

La miniserie-evento è scritta e prodotta da Greg Coolidge e Kirk Ward. Dalle informazioni emerse finora sembra che The Continental avrà un budget impressionante: i tre episodi da 90 minuti saranno prodotti, in sostanza, come se fossero tre lungometraggi.