The Continental: via libera alla serie televisiva tratta da John Wick

Dopo aver annunciato le sue prossime premiere televisive, Starz ha dato luce verde al progetto della serie tratta dal franchise cinematografico di

Il network statunitense a pagamento ha annunciato l’esordio delle sue serie originali del 2018, ovvero Howards End, Vida e Sweetbitter. La prima, composta da quattro episodi, andrà in onda l’8 aprile, mentre sia Vida che Sweetbitter, composte da episodi della durata di mezz’ora ciascuno, esordiranno il 6 maggio successivo.

Starz quindi entrerà in partnership con Lionsgate per sviluppare un adattamento televisivo del franchise cinematografico di John Wick. La serie, attualmente intitolata The Continental, e si concentrerà sugli affari interni all’esclusivo Continental Hotel, sede e rifugio di numerosi assassini. Chris Collins è stato ingaggiato come showrunner della serie, che sarà prodotta dalla Thunder Road Pictures di Basil Iwanyk e da Chad Stahelski, Derek Kolstad, insieme a Collins, David Leitch e Keanu Reeves.

Stahelski si occuperà anche della regia dell’episodio pilota e in una recente intervista aveva dichiarato: “Hanno creato una struttura vincente. È tutto molto legato ai film, perché riguarda i Continental di tutto il mondo, come certe persone sono entrate in questo universo di assassini underground e le loro relazioni e background. Il che è davvero eccezionale. Credo sia un mondo molto vasto, e tutto ciò che ho sentito al riguardo mi è sembrato davvero positivo. Lo studio ci sta lavorando molto al momento e sembra volerla fare il prima possibile”.