The Croods, DreamWorks Animation annuncia la serie: guardate il trailer!

DreamWorks Animation ha diffuso in streaming il trailer ufficiale di The Croods: Family Tree, serie animata tratta dal popolare franchise d'animazione cinematografica che ha visto l'uscita del primo capitolo (I Croods) nel 2013 e del suo sequel (I Croods 2 - Una nuova era) nel 2020. La serie animata arriverà a fine settembre.

Spin-off della saga principale di successo al cinema, The Croods: Family Tree continuerà la storia dei Croods e dei Bettermans con le due famiglie che dovranno convivere insieme nella più splendente fattoria della preistoria. Le loro avventure saranno molteplici e li vedremo affrontare degli ospiti non graditi mentre entrambe le famiglie dovranno continuare ad andare oltre le rispettive differenze per far sì che la casa sull'albero li minuisca tutti allo stesso modo.

La serie sarà composta da sei episodi e vedranno coinvolti come doppiatori Kelly Marie Tran nella parte principale. Nel cast anche Amy Landecker (“Kipo and the Age of Wonderbeasts”) come Ugga; Kiff VandenHeuvel (“This Is Us”) nei panni di Grug; Ally Dixon (“The Interview”) come Eep; AJ Locascio (“Voltron Legendary Defender”) sarà Thunk; Dee Bradley Baker (“Kipo and the Age of Wonderbeasts”) sarà Sandy; Artemis Pebdani (“Big City Greens”) sarà Gran; Darin Brooks (“The Bold and the Beautiful”) sarà Guy; Matthew Waterson (“Tales of Arcadia”) sarà Phil; e Amy Rosoff (“Scandal;” “Criminal Minds”) sarà Hope.

I produttori esecutivi sono Mark Banker e Todd Grimes; l'uscita di The Croods: Family Tree è prevista su Hulu e Peacock il 23 settembre prossimo. Su queste pagine potete recuperare la recensione di The Croods, uscito nel 2013 e l'intervista al regista Chris Sanders.