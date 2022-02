The Crowded Room, Amanda Seyfried raggiunge Tom Holland nella serie Apple

C'è una nuova serie tv in sviluppo per Apple TV+, The Crowded Room, e avrà tra i suoi protagonisti la star di Spider-Man Tom Holland e l'attrice di Mank e Mamma Mia! Amanda Seyfried.

Amanda Seyfried è la nuova aggiunta al cast di The Crowded Room, la nuova serie antologica in produzione per Apple TV+.

La serie, che in precedenza aveva visto l'annuncio di Tom Holland come primo membro del cast, sarà scritta e prodotta da Akiva Goldsman (A Beautiful Mind, Titans) la cui esperienza personale ha anche in parte fornito ispirazione per la trama assieme al libro “The Minds of Billy Milligan” di Daniel Keyes.

The Crowded Room, infatti, esplorerà "le storie vere di coloro che hanno lottato e appreso come convivere con la malattia mentale". La prima stagione sarà composta da 10 episodi, e vedrà la star di Spider-Man anche in veste di produttore assieme a Goldsman.

Nello show Tom Holland sarà Milligan, la prima persona ad essere stata assolta da un crimine per via del disturbo della personalità multipla (disturbo dissociativo dell'identità).

Amanda Seyfried invece sarà Rya, una psicologa clinica che si troverà davanti il caso più difficile della sua sua carriera. Non potrà fare a meno di mettere il paziente al primo posto, il tutto cercando di trovare il giusto equilibrio con la sua vita da madre single.