The Crowded Room: Chi è Adam e che fine ha fatto davvero?

Uno dei quesiti più interessanti di The Crowded Room riguarda il destino toccato al fratello gemello del protagonista Danny. Arrestato e messo alle strette, infatti, Danny ha accennato qualcosa riguardo il fratello, senza però scendere più nei dettagli. Cerchiamo di immaginare quale possa essere stato il suo destino.

In seguito alle fatiche causate dall’interpretazione, Tom Holland ha annunciato di aver bisogno di un periodo di pausa dopo The Crowded Room, i cui temi difficili e intensi devono averlo provato particolarmente.

La serie, tratta dal libro Una Stanza Piena di Gente dello scrittore Daniel Keyes, racconta le vicende di Danny Sullivan e del suo arresto in seguito a una sparatoria nella New York del 1979.

Il fratello di Danny, Adam, sembra poter avere un ruolo di primaria importanza per quanto riguardi i comportamenti tenuti dal protagonista dello show, che lo menziona brevemente durante un interrogatorio facendo capire che gli sia successo qualcosa di terribile ma senza specificare meglio i fatti.

Adam potrebbe essere morto o scomparso, ma, conoscendo il libro da cui è tratta la serie tv Apple, è molto più probabile che il fantomatico fratello di cui parla il ragazzo non sia altro che una delle numerose personalità che si è costruito nel corso del tempo e che albergano nel suo subconscio pronte a fare capolino e necessarie per difenderlo.

Non ci resta che attendere per capire quale possa essere la verità sul fantomatico fratello di Danny Sullivan, intanto abbiamo riportato il rating, del tutto insufficiente, ottenuto da The Crowded Room su Rotten Tomatoes.