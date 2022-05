The Crowded Room, due new entry nel cast della serie Apple TV+ con Tom Holland

La serie Apple TV+ The Crowded Room aggiunge due nuovi componenti al cast: si tratta di Lior Raz e Jason Isaacs, che vedremo interpretare ruoli in opposizione al protagonista Danny Sullivan, interpretato da Tom Holland nella serie antologica che porterà sullo schermo le storie di chi ha combattuto e vissuto con disturbi mentali.

La serie è scritta e prodotta da Akiva Goldsman (autore di A Beautiful Mind) e diretta da Kornel Mundruczo. I 10 episodi che comporranno la prima stagione di The Crowded Room saranno in parte ispirati ad eventi reali della vita di Goldman, in parte tratti dalla biografia "The Minds of Billy Milligan" di Daniel Keyes.

Oltre ad essere produttore esecutivo dello show, Tom Holland sarà Danny Sullivan, il protagonista vagamente ispirato a Billy Milligan, la prima persona assolta da un crimine a causa di un disturbo della personalità multipla, oggi conosciuto come disturbo dissociativo dell'identità.

L'attore israeliano Lior Raz sarà Yitzhak, il padrone di casa di Danny, che diventa una figura importante nella sua vita, mentre Jason Isaacs interpreterà Jack Lamb, amico del padre di Danny e datore di lavoro di Yitzhak.

Jason Isaacs è conosciuto al grande pubblico per aver interpretato Lucius Malfoy nei film della saga di Harry Potter, e di recente è stato protagonista del medical drama CBS Good Sam. Lior Raz è noto per aver creato, prodotto e partecipato alle serie Netflix Fauda e Hit & Run, oltre ad aver fatto parte del cast di 6 Underground con Ryan Reynolds.

Le due new entry si uniscono ai nomi già annunciati nel cast di The Crowded Room: Amanda Seyfried sarà la psicologa Rya, mentre Emmy Rossum interpreterà la madre del protagonista, con Sasha Lane, Christopher Abbot ed Emma Laird.